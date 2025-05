La soap Tradimento cambia orario su Canale 5 | martedì sera prolungato e slot pomeridiano

La soap Tradimento subirà notevoli variazioni nel suo orario su Canale 5. La trasmissione, solitamente in onda nel venerdì sera, apparirà anche nella fascia serale del martedì 6 maggio, in un appuntamento prolungato che terminerà alle 00:15, cedendo così spazio a X-Style. Modifiche nel palinsesto serale Le scelte di Mediaset respondono ai recenti cali Auditel.

