© Ilfattoquotidiano.it - La “smarrimento” di Giovanardi: denuncia il furto dell’auto, ma viene ritrovata dove era stata parcheggiata

Hato ai carabinieri ildella sua auto che, però, è sempre rimasta al suo posto,era. Protagonista della vicenda è l’ex senatore Carloche nella giornata di mercoledì 30 aprile si trovava a Castelvetro, nel Modenese, per un pranzo con alcuni amici.Come riporta la Gazzetta di Modena,ha raccontato di aver parcheggiato in via XX Settembre, tra le vie del borgo, per poi andare a pranzo in un ristorante del centro. “Credevo fosse una zona tranquilla, eppure due ore dopo, quando sono tornato indietro, non ho ritrovato più l’auto”, hato. L’ex senatore così si mette alla ricerca del mezzo, un’Audi grigia, tra le vie del centro storico ma alla fine, dopo qualche giro di perlustrazione, si rivolge ai carabinieri per sporgeredi sparizioneverso ignoti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it