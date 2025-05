La sinistra si attacca pure alla foto di Trump vestito da Papa | Meloni che dice? Ma perfino il Vaticano non commenta

© Secoloditalia.it - La sinistra si attacca pure alla foto di Trump vestito da Papa: «Meloni che dice?». Ma perfino il Vaticano non commenta Meloni che dice?». Puntuale come un treno ai tempi che furono, la sinistra italiana si è messa a cavalcare la foto di Trump vestito da Papa in chiave anti-governo, stigmatizzandone il silenzio e andando all'attacco diretto di Giorgia Meloni e, visto che ci stava, anche di Matteo Salvini. "Tacciono perché sono succubi del presidente Usa" è la tesi propagandata da quelle parti, dove sembra davvero difficile digerire l'idea che l'Italia possa avere un governo indipendente dalle ingerenze estere, che ha per faro l'interesse nazionale e che risponde agli italiani. Così anche un discutibile fotomontaggio che arriva da oltreoceano diventa un conto da presentare a Palazzo Chigi. E fa niente che perfino il Vaticano si sia guardato bene dal commentare.Il Vaticano non commenta Trump versione Papa, ma per la sinistra deve farlo MeloniInterpellato più volte sul caso durante il briefing del pre-Conclave, il portavoce del Vaticano Matteo Bruni non ha commentato, lasciando che fosse la Conferenza episcopale di New York a stigmatizzare l'accaduto.

