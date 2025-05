La sicurezza va a cavallo

Nei parchi milanesi vedremo con l'arrivo dell'estate trottare e galoppare le pattuglie a cavallo della Polizia locale. L'iniziativa annunciata oggi, che mira ad alzare il livello di sicurezza nelle aree verdi, è la benvenuta perché rafforza la presenza delle forze dell'ordine in spazi della città che qui come altrove rappresentano spesso un magnete per traffici poco leciti, e personaggi poco raccomandabili. Sul tema sicurezza il dibattito è sempre acceso e nessuno ha la bacchetta magica. Si è anche pensato che aumentare l'illuminazione pubblica e il ricorso a telecamere e videosorveglianza potessero essere una soluzione. Ma sapere che c'è una pattuglia nelle vicinanze – a cavallo, in auto o in moto poco importa – che ci sono delle "divise", alla fine è la cosa più rassicurante per i cittadini.

