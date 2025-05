La sfilata sul red carpet in cerca di adozione | alla fiera di Tarquinia gli ospiti del canile

La sfilata sul "red carpet" in cerca di adozione: alla fiera di Tarquinia gli "ospiti" del canile fiera di Tarquinia sarà teatro di una sfilata "particolare": amici a quattro zampe alla ricerca di adozione. Domenica 4 maggio, alle 11: Giulitti, Oscar, Tavor, Pamela e il piccolo Thor parteciperanno a "Zampe in missione. a caccia di amore".Protagonisti saranno cinque ospiti del canile.

