La segretaria della Cisl rilancia | Vanno rinnovati tutti i contratti

La questione salariale è tornata centrale dopo il monito del presidente Sergio Mattarella. Come intende muoversi la Cisl come per affrontarla?"Abbiamo molto apprezzato le parole del presidente Mattarella – avvisa la leader della Cisl, Daniela Fumarola (nella foto) –. La questione salariale va affrontata con serietà e senza demagogia, rinnovando in primo luogo tutti i contratti a partire da quelli pubblici, aumentando la produttività e redistribuendola su buste paga più pesanti e orari più lievi. Bisogna incentivare stabilmente la contrattazione nel secondo livello aziendale e territoriale, con la riduzione delle tasse sul ceto medio e l'istituzione di una governance partecipata per controllare prezzi e tariffe anti-speculazione".Perché siete contrari al salario minimo per legge?"Perché in un Paese come il nostro, in cui la contrattazione copre il 98% del lavoro, non solo non risolverebbe il problema, ma lo amplificherebbe trasferendolo sulle fasce medie, dove molte realtà sarebbero tentate di uscire dalla contrattazione per attestarsi al minimo normato in Gazzetta".

