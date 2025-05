La scusa della sigaretta e gli assalti notturni Fermato il rapinatore seriale di Lorenteggio

© Ilgiorno.it - La scusa della sigaretta e gli assalti notturni. Fermato il rapinatore seriale di Lorenteggio Fermato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Porta Genova con l’accusa di aver costretto un ventottenne italiano (dopo averlo agganciato con la scusa di una sigaretta) a prelevare a un bancomat di via Lorenteggio 350 euro, minacciandolo con una catena di metallo stretta in un pugno; con lui, quella notte, c’era pure un connazionale di 48 anni con una lunghissima barba bianca, bloccato il giorno dopo in piazza Tirana. Non è finita. Sì, perché gli accertamenti investigativi hanno consentito ai poliziotti di piazza Venino, guidati dal dirigente Giovanni Meuli, di attribuire al più giovane dei due, senza fissa dimora, altri agguati andati in scena tra il 26 febbraio e il 29 marzo. 🔗 Sei raid violenti in meno di due mesi. Tutti nella stessa zona e con il medesimo modus operandi. Nell’ultimo colpo, ha agito con un complice; nelle altre rapine, è entrato in azione da solo. Un ventiseienne romeno è statonei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Porta Genova con l’accusa di aver costretto un ventottenne italiano (dopo averlo agganciato con ladi una) a prelevare a un bancomat di via350 euro, minacciandolo con una catena di metallo stretta in un pugno; con lui, quella notte, c’era pure un connazionale di 48 anni con una lunghissima barba bianca, bloccato il giorno dopo in piazza Tirana. Non è finita. Sì, perché gli accertamenti investigativi hanno consentito ai poliziotti di piazza Venino, guidati dal dirigente Giovanni Meuli, di attribuire al più giovane dei due, senza fissa dimora, altri agguati andati in scena tra il 26 febbraio e il 29 marzo. 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo avvicinano con la scusa della sigaretta, poi lo minacciano di morte e rapinano: il video - A Milano un ragazzo di 28 anni è stato rapinato da due uomini di 26 e 48 anni: sarebbe stato avvicinato dai due con la scusa di una sigaretta. Quando hanno ricevuto risposta negativa, lo avrebbero minacciato per avere i suoi soldi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Con la scusa della sigaretta rapinano un 18enne sul lungolago: arrestati - Una tranquilla passeggiata serale sul lungolago di Como si è trasformata in un incubo per un 18enne di Uggiate con Ronago e i suoi due amici. Intorno all’una e mezza della notte appena trascorsa, in Lungo Lario Trento e Trieste, i tre giovani sono stati improvvisamente aggrediti da due... 🔗quicomo.it

Prima si avvicinano con la scusa della sigaretta, poi minacciano e picchiano le vittime per derubarle: due arresti - Milano, 2 maggio 2025 – Si avvicinano a un passante con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi lo minacciano e lo rapinano: arrestati due romeni di 26 e 48 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili del colpo ai danni del 28enne italiano nelle prime ore dello del 17 aprile scorso. Uno di loro è anche risultato autore di altre cinque violente rapine. Minacce e rapina Quella notte, mentre camminava poco dopo la mezzanotte in via Lorenteggio, il giovane milanese ero stato avvicinato da due persone che, prima gli hanno chiesto una sigaretta, e poi, dopo aver ricevuto risposta negativa, ... 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

La scusa della sigaretta e gli assalti notturni. Fermato il rapinatore seriale di Lorenteggio; Baby gang a Torino, 11 arresti per rapine e violenza. Assalti notturni con taser e cocci di bottiglia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La scusa della sigaretta e gli assalti notturni. Fermato il rapinatore seriale di Lorenteggio - Sei raid violenti in meno di due mesi. Tutti nella stessa zona e con il medesimo modus operandi. Nell’ultimo colpo, ha agito con un complice; nelle altre rapine, è entrato in azione da solo. Un ventis ... 🔗ilgiorno.it

“Hai una sigaretta?”. Due violenze sessuali in 24 ore alla stazioni Termini e Tiburtina - Con la scusa di farsi offrire una sigaretta prova ad abusare due donne in poche ore intorno alle due stazioni principali di Roma, Termini e Tiburtina, poi cerca di scappare a Venezia. I ... 🔗roma.repubblica.it

“Scusa, hai una sigaretta…..” e scatta la rapina: strappano la collanina e scappano, fermati subito dalla Polizia - E’ successo nella notte. Tre 18enne fermati con la scusa della sigaretta. Descrizione immediata alla Questura, gli autori fermati in via Cadorna. Ora in carcere per concorso in rapina. 🔗ciaocomo.it