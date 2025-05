La schiettezza di Charles Leclerc sulle prospettive della Ferrari | “La macchina è questa”

sulle condizioni della SF-25 anche nel GP di Miami: "Non va alla grande. e non vedo molto margine di miglioramento". 🔗 Il pilota monegasco ha espresso tutta la propria frustrazionecondizioniSF-25 anche nel GP di Miami: "Non va alla grande. e non vedo molto margine di miglioramento". 🔗 Fanpage.it

