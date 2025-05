La Russia starebbe compilando una lista di persone da uccidere

Un recente report del Dossier Center, organizzazione investigativa indipendente fondata dall'ex-oligarca Michail Chodorkovskij, ha rivelato che il servizio di intelligence militare russo (GRU) avrebbe compilato una lista segreta di oppositori da colpire anche all'estero. Secondo il dossier, l'operazione include la raccolta sistematica di dati personali (indirizzi, ambienti di lavoro, fonti di finanziamento) su giornalisti, blogger e politici critici del Cremlino. Tali informazioni dovrebbero permettere di preparare misure estreme ("misure attive") contro i dissidenti, che possono arrivare fino alla tortura e all'omicidio. Il Dossier Center è un progetto investigativo lanciato da Michail Chodorkovskij, ex magnate petrolifero russo diventato oppositore di Putin.

