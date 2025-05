La Russia risponde alle minacce ucraine | Tregua rifiutata pronti a spazzarli via in un giorno

© Iltempo.it - La Russia risponde alle minacce ucraine: "Tregua rifiutata, pronti a spazzarli via in un giorno" 

Le celebrazioni del 9 maggio per il giorno della Vittoria e la proposta russa di un cessate il fuoco hanno acceso un duro confronto tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di non poter garantire la sicurezza dei leader stranieri che parteciperanno alla parata a Mosca, scatenando la reazione del Cremlino, che ha parlato di "provocazioni" e "minacce dirette". Nel frattempo, l'Ucraina piange la morte dell'attore teatrale Maksym Kovtun, ucciso in prima linea. A darne notizia è stato il Teatro accademico giovanile di Dnipro, di cui Kovtun era membro prima di arruolarsi nelle Forze armate. "Non possiamo essere ritenuti responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa. Tocca a Mosca garantire la sicurezza, non offriremo alcuna garanzia", ha affermato Zelensky in riferimento ai leader stranieri attesi a Mosca per la parata.

