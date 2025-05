La Romania torna al voto | la destra punta su George Simion favorito in tutti i sondaggi

Gli elettori romeni torneranno alle urne nella giornata di domani, a 6 mesi dalle elezioni in Romania dello scorso novembre, cancellate in seguito dalla Corte Costituzionale a causa delle presunte ingerenze russe. Il voto che si svolgerà in un solo giorno, con i seggi aperti dalle 7 alle 21 e con la possibilità per i cittadini della "diaspora" di votare già da ieri, sarà necessario per scegliere il successore dell'attuale presidente Klaus Iohannis. Se nessun candidato dovesse ricevere la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio previsto per il 18 maggio. Il sistema romeno prevede l'elezione diretta del presidente, con un ruolo istituzionale fondamentale: la figura del capo dello Stato in Romania possiede poteri importanti nella politica estera e nella sicurezza, oltre ad incidere direttamente sull'indirizzo del governo.

