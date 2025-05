La Romania ripete il voto Chi sono i candidati e dicono i sondaggi

La Romania ripete il voto. Chi sono i candidati e dicono i sondaggi

Romania torna alle urne per il primo turno della ripetizione delle elezioni presidenziali, nuovo voto convocato dopo l'annullamento di quello di novembre per irregolarità e sospetti di interferenze esterne, in particolare a favore del candidato populista filorusso Calin Georgescu, poi escluso dalla corsa.

La decisione di annullare le elezioni era arrivata lo scorso dicembre. Secondo un rapporto desecretato dell'intelligence romena, sarebbero stati mobilitati 25.000 account coordinati su TikTok e condotti 85.000 cyber-attacchi. I servizi di intelligence romeni suggerivano poi che nell'operazione fossero state spese ingenti somme di denaro e che la portata e l'estensione geografica dell'azione indicassero "un attore statale" (qui il rapporto completo).

Molte erano state le polemiche a seguito della decisione della Corte costituzionale della Romania, e il clima continua a essere teso, permeato da una forte sfiducia istituzionale, con la previsione di un'astensione in crescita, che potrebbe superare il 50% al ballottaggio del 18 maggio.

