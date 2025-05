La rivincita di Farage | travolge Starmer e fa a pezzi il sistema politico britannico

© Secoloditalia.it - La rivincita di Farage: travolge Starmer e fa a pezzi il sistema politico britannico Starmer aveva provato a indossare i panni dell'uomo forte, flirtando con la retorica in salsa anglo-trumpiana. Ma l'elettorato non si è fatto incantare. A travolgere le fragili sicurezze del Labour party ci ha pensato lui, Nigel Farage, il disturbatore seriale della politica britannica, con la sua creatura, Reform Uk.Il trionfo di Farage mette Starmer al tappetoIl voto amministrativo, che ha coinvolto un terzo degli inglesi, si è trasformato in un gigantesco "vaffa" istituzionale. E chi lo ha incarnato, con la solita irriverenza e tempismo, è proprio Farage. La tempesta parte da Runcorn, dove la candidata Sarah Pochin ha soffiato un seggio ai laburisti con una manciata di voti — 6 per essere precisi—, ma con un peso simbolico colossale.

