La riposta di Farris sul recupero di Lautaro per il Barcellona | dice chiaramente come sta

Il vice di Inzaghi (squalificato) parla delle condizioni dell'attaccante e delle possibilità di recuperarlo in extremis per il ritorno della semifinale di Champions a San Siro: "Il ragazzo è fermo, non si allena". 🔗 Fanpage.it

Lautaro Inter, il capitano continua il suo recupero! Ecco quando può rientrare - di RedazioneLautaro Inter, il capitano continua il suo recupero! Ecco quando può rientrare, in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri Tra i grandi assenti nel match di domani contro l‘Udinese, ci sarà anche il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, che sta recuperando dal problema fisico che gli ha impedito anche di scendere in campo con la Nazionale argentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Toro potrebbe rientrare nel derby di Coppa Italia con il Milan, magari partendo dalla panchina. 🔗internews24.com

Allenamento Inter, subito al lavoro per preparare il derby! Lautaro, Dumfries procedono col recupero! Le ultime da Appiano - di RedazioneAllenamento Inter, subito al lavoro per preparare il derby! Lautaro, Dumfries procedono col recupero! Le ultime da Appiano Gentile, in vista dei prossimi impegni Archiviata la vittoria sull’Udinese, l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile questa mattina per preparare subito il match di mercoledì contro il Milan, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Come riportato da Simone Togna, arrivano importanti novità sugli infortunati: De Vrij può rientrare in gruppo già domani, mentre Lautaro, Dumfries e Zielinski procedono il loro recupero. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Udinese: «Sull’espulsione mi sono arrabbiato per il fallo su Correa, ma ho sbagliato. A Chiffi ho detto una cosa. Sul recupero di Lautaro e Taremi per il derby…» - di RedazioneConferenza stampa Inzaghi post Inter Udinese: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo ottenuto in campionato La conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Inter Udinese, la sfida valevole per il 30° turno di Serie A vinta dai nerazzurri. QUANTO CONTANO QUESTI 3 PUNTI? – «Sono importantissimi. Nel primo tempo avremmo meritato qualcosa di più del 2-0. Poi nella ripresa non abbiamo approcciato bene ma c’era un avversario di fronte, e dopo il gol di Solet abbiamo rischiato perdendo le distanze. 🔗internews24.com

