La rimozione del Keu soluzione per il Green Park Iniziamo con i lavori

Pontedera, 3 maggio 2025 – Ora non ci sono più ostacoli. "E' arriva l'autorizzazione del giudice di Firenze per la rimozione del Keu con contratto d'appalto ad Asso Costruzioni, la prossima settimana inizieranno le operazioni", dice Francesco Rossi della società Green Park. Negli ultimi tempi la questione ha dovuto fare i conti con vari intoppi e tanti annunci si sono succeduti e tanti crono programmi sono andati poi stracciati. "Il contratto ha ricevuto il via libera del giudice proprio questa mattina – spiega Rossi –. Noi, come società abbiamo provveduto a notificare l'autorizzazione del tribunale sia al Comune di Pontedera, sia ad Asso Costruzioni. Ora ci sono tutte le carte in regola per procedere. L'unico intoppo potrebbe essere il meteo, ma andiamo verso l'estate, e anche se ci sarà qualche giorno di pioggia rispetteremo il crono programma che indica la fine dei lavori per il 30 settembre".

