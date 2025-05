La ricchezza in provincia Più di nove miliardi prodotti grazie alle Pmi

© Ilrestodelcarlino.it - La ricchezza in provincia. Più di nove miliardi prodotti grazie alle Pmi provincia di Macerata produrrà una ricchezza pari a 9,3 miliardi di euro, vale a dire un valore aggiunto di 30.839 euro per abitante derivante da un valore aggiunto di 26 milioni di euro al giorno, cioè 84,5 euro al giorno per abitante.È quanto emerge da un’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della Cgia su dati Prometeia e Istat, secondo la quale meglio di Macerata faranno le province di Ancona, con un Pil di 15,2 miliardi, e Pesaro – Urbino con un Pil di quasi 11 miliardi di euro; valori più bassi, invece, per le province di Ascoli, 5,8 miliardi, e Fermo, 4,5 miliardi. Risultati che sono attribuibili a soggetti ben precisi."L’Italia – scrive la Cgia – è rimasta tra i Paesi economicamente più avanzati del mondo e questo lo deve quasi esclusivamente alle sue Pmi – Piccole e medie imprese – che, tra le altre cose, grazie alle produzioni "made in Italy" continuano a "dominare" buona parte dei mercati internazionali". 🔗 Nel 2025 ladi Macerata produrrà unapari a 9,3di euro, vale a dire un valore aggiunto di 30.839 euro per abitante derivante da un valore aggiunto di 26 milioni di euro al giorno, cioè 84,5 euro al giorno per abitante.È quanto emerge da un’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della Cgia su dati Prometeia e Istat, secondo la quale meglio di Macerata faranno le province di Ancona, con un Pil di 15,2, e Pesaro – Urbino con un Pil di quasi 11di euro; valori più bassi, invece, per le province di Ascoli, 5,8, e Fermo, 4,5. Risultati che sono attribuibili a soggetti ben precisi."L’Italia – scrive la Cgia – è rimasta tra i Paesi economicamente più avanzati del mondo e questo lo deve quasi esclusivamentesue Pmi – Piccole e medie imprese – che, tra le altre cose,produzioni "made in Italy" continuano a "dominare" buona parte dei mercati internazionali". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

