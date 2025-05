La Rhegium Jazz Orchestra e Cafio stregano il pubblico dell' EcoJazz Festival

Grande successo per EcoJazz 2025. Sold out per Cafiso e la Rhegium Jazz Orchestra pubblico in piedi e applausi a scena aperta per l'ensemble reggina e il sassofonista siciliano. La giornata internazionale del Jazz, celebrata con un concerto straordinario al Teatro San Bruno.

Una notte in musica al Museo, incanti jazz per Scilla e Nettuno con la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra - Un Museo con opere straordinarie, un’orchestra creativa con musicisti innovativi ed inclusivi, due direttori artistici (rispettivamente Orazio Micali, Marisa Mercurio per il Museo) e due direttori musicali (Luciano Troja e Giancarlo Mazzù per l’orchestra) curiosi di sperimentare linguaggi... 🔗messinatoday.it

Orchestra Sinfonica jazz siciliana, la protesta contro il disegno di legge che ne minaccia l'autonomia - Un disegno di legge all'Ars ne minaccerebbe l'autonomia. Così i lavoratori della Fondazione Orchestra Sinfonica jazz siciliana annunciano proteste. "I professori d’orchestra, i docenti e tutto il personale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group - si legge in una nota... 🔗palermotoday.it

Sotto le stelle del.... In Conservatorio la Verdi Jazz orchestra - Per la celebrazione dell’International Jazz Day, mercoledì 30 aprile, giornata in cui si celebra in tutto il mondo il genere musicale del Jazz, riconosciuto patrimonio dell’Unesco, alle 20 sul palco della sala Verdi del conservatorio della metropoli lombarda si esibirà la Verdi Jazz Orchestra, composta dagli studenti milanesi del Conservatorio con la direzione e arrangiamenti di Corrado Guarino al sax contralto e clarinetti e alla tromba Alberto Mandarini. 🔗quotidiano.net

