La Regione conferma gli sconti carburanti | stanziati 55 milioni fino al 2027

L'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha rassicurato sul rinnovo dello sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia. "Il sostegno non è mai stato messo in discussione, anche in virtù della conferma europea sulla liceità della nostra normativa.

Carburanti, sconti benzina e tessera fisica-digitale confermati - L'assessore regionale Scoccimarroha ha scritto al presidente della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (Figisc) Bearzi per riaffermare il sostegno della Regione al settore ... 🔗rainews.it

La Regione blinda gli sconti carburanti: occhi puntati sul sistema "ibrido" - L'assessore regionale Scoccimarro rassicura i cittadini e i gestori: il sistema di sconti sui carburanti in Friuli Venezia Giulia è confermato e finanziato. La Regione ribadisce il suo impegno a mante ... 🔗udinetoday.it

Confermati gli sconti per i carburanti per i residenti in Fvg - "Il sostegno dello sconto carburanti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia non è mai stato messo in discussione, anche in virtù della conferma europea sulla liceità della nostra normativa. (ANSA) ... 🔗ansa.it