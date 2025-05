La Reggina si gioca l’ultima carta Trocini | Pensiamo solo a vincere

La Reggina non vuole alzare bandiera bianca. Crede ancora di poter agguantare la promozione diretta, anche se obiettivamente sembra complicato arrivare in testa. Trocini è carico e lo ha manifestato nel corso della conferenza pre-Sancataldese. Chi sta davanti avrà più pressione? «È una domanda che andrebbe posta ai nostri avversari. Per noi cambia poco, dobbiamo conquistare l'intera posta come stiamo.

La Reggina si gioca l’ultima carta. Trocini: «Pensiamo solo a vincere» - Il tecnico: «Vogliamo ottenere il massimo con la Sancataldese. Vedremo se basterà C’è ancora una speranza, ma questa squadra va applaudita a prescindere da come finirà» ... 🔗msn.com

Reggina, ultima chiamata per la serie C: domenica sfida decisiva contro la Sancataldese - Finale al cardiopalma: il Siracusa resta a +1 ma nulla è scritto. Tifosi in massa a Sancataldo per sostenere gli amaranto ... 🔗corrieredellacalabria.it

Reggina, oggi il giorno della verità: sfida al CastrumFavara con un occhio a Siracusa-Vibonese - La stagione della Reggina si gioca tutta oggi, in un pomeriggio che si preannuncia infuocato e carico di tensione. Gli amaranto ospitano al "Granillo" il CastrumFavara, in un match che vale molto più ... 🔗reggiotv.it