La Reggiana sfida lo Spezia | salvezza in bilico tra scontri diretti e playout

© Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana sfida lo Spezia: salvezza in bilico tra scontri diretti e playout salvezza è un’Odissea e il calendario non lascia modo di godersi il 3-2 di Modena. Domani alle 15 a Reggio arriva lo Spezia 3° con 63 punti (-9 dal Pisa e +6 sulla Cremonese). La Reggiana con 2 vittorie ha rivitalizzato l’ambiente: le motivazioni domani potrebbero fare la differenza. La strada è lunga e c’è assembramento a parte il Cosenza che è ultimo con 30 punti (poche speranze); a quota 41 sono ci sono Sudtirol e Carrarese (ma solo +3 sui playout; ricordiamo che se tra la 16ª e la 17ª ci saranno più di 4 punti di distacco, la 17ª retrocederebbe senza playout). Lo schema ci mostra il calendario degli ultimi 3 turni: tanti scontri diretti, vedi il cammino della Salernitana. Difficile stilare le difficoltà delle gare: potrebbe essere più complicato battere una squadra che sta cercando punti salvezza rispetto a una squadra più forte ma "serena". 🔗 Dieci squadre coinvolte, nove racchiuse in soli 6 punti: laè un’Odissea e il calendario non lascia modo di godersi il 3-2 di Modena. Domani alle 15 a Reggio arriva lo3° con 63 punti (-9 dal Pisa e +6 sulla Cremonese). Lacon 2 vittorie ha rivitalizzato l’ambiente: le motivazioni domani potrebbero fare la differenza. La strada è lunga e c’è assembramento a parte il Cosenza che è ultimo con 30 punti (poche speranze); a quota 41 sono ci sono Sudtirol e Carrarese (ma solo +3 sui; ricordiamo che se tra la 16ª e la 17ª ci saranno più di 4 punti di distacco, la 17ª retrocederebbe senza). Lo schema ci mostra il calendario degli ultimi 3 turni: tanti, vedi il cammino della Salernitana. Difficile stilare le difficoltà delle gare: potrebbe essere più complicato battere una squadra che sta cercando puntirispetto a una squadra più forte ma "serena". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

