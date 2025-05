La ragazza molestata al Concertone | Erano in tre non riuscivo a difendermi

Concertone del Primo Maggio a Roma. «Sono stati pochi minuti che mi sono sembrati una vita. Ero pietrificata e non riuscivo a difendermi. Se non fosse intervenuta la mia amica non so come sarebbe andata a finire», ha detto la studentessa. Per le violenze sono accusati tre ventenni tunisini denunciati dalla polizia. Secondo il racconto del Messaggero, prima l'hanno accerchiata. Poi l'hanno «palpeggiata ovunque, trasformando quella che doveva essere una giornata di festa e di svago in un vero e proprio incubo».Molestie e violenzaLa 25enne era partita dalla Campania insieme a un'amica per vedere il Concertone. Poco dopo le 20 le due Erano in piazza. Poi succede qualcosa: «Dopo essere andate a comprare qualcosa da bere eravamo tornate tra la folla e stavamo cercando di farci spazio per arrivare vicino al palco.

Una ragazza è stata molestata al Concertone del Primo Maggio: arrestati in tre - Ragazza molestata al Concertone del Primo Maggio. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e all'intervento dei poliziotti del commissariato Esquilino, i tre, tutti di nazionalità straniera, sono stati rintracciati e arrestati con l'accusa di violenza sessuale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ragazza molestata, l'autista del bus: "Piangeva e mi ha detto di essere stata palpeggiata, ecco come l'ho aiutata" - Ragazza molestata a bordo di un autobus nella zona di via d'Azeglio a Parma. Parla l'autista che è intervenuto a favore della donna, chiamando le forze dell'ordine. I poliziotti sono poi intervenuti, bloccando il mezzo per fermare e poi portare in Questura il responsabile del gesto. Si tratta di... 🔗parmatoday.it

A Bologna ragazza di 22 anni denuncia: “Molestata in ospedale da un oss”, aperta un’inchiesta - Una ragazza di 22 anni nella mattina di venerdì 14 marzo ha denunciato di aver subito molestie da parte di un operatore socio sanitario nel reparto di Urologia dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovava ricoverata per sottoporsi a un intervento. Sul caso indaga la Polizia, aperta un'inchiesta. Il legale della 22enne: "Fatti gravissimi".Continua a leggere 🔗fanpage.it

