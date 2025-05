La rabbia per quella frase misogena incisa sulla panchina rossa nel cuore della Brianza

© Monzatoday.it - La rabbia per quella frase misogena incisa sulla panchina rossa nel cuore della Brianza panchina rossa vandalizzata in Brianza. Questa volta ad essere presa di mira è la panchina rossa a Caponago, una panchina simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. quella panchina dove svetta la frase scritta con la vernice bianca la violenza non è mai la risposta è stata. 🔗 Ancora unavandalizzata in. Questa volta ad essere presa di mira è laa Caponago, unasimbololotta contro la violenza sulle donne.dove svetta lascritta con la vernice bianca la violenza non è mai la risposta è stata. 🔗 Monzatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Sara Campanella, quando la rabbia e il dolore bruciano - «Messina ti chiede scusa»: così il biglietto incollato a uno dei pali della luce, sopra il peluche più grande e una fila di fiori, nella strada in cui Sara Campanella […] The post Sara Campanella, quando la rabbia e il dolore bruciano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Torino, parla Cairo: «Col Verona reazione di rabbia. Riscatto Elmas e futuro Ricci? Vi dico la mia» – VIDEO - Torino, Urbano Cairo interviene dinanzi ai giornalisti dopo il match col Verona, dalla partita al rinnovo di Elmas e il futuro di Ricci, la video intervista (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Non può dirsi soddisfatto il Torino per il pareggio ottenuto questo pomeriggio tra le mura amiche contro il Verona, non […] 🔗calcionews24.com

Sindaco arrestato, rabbia a Istanbul - Ekrem Imamoglu è finito in manette per presunti casi di corruzione e legami con il Pkk. È il principale oppositore di Erdogan. Protesta degli studenti universitari. Ue in ansia. Continua a leggere 🔗laverita.info

Ne parlano su altre fonti

La rabbia per quella frase misogena incisa sulla panchina rossa nel cuore della Brianza. 🔗Approfondimenti da altre fonti