La rabbia di Kimi Antonelli dopo il contatto con Piastri | “Con queste regole puoi fare qualsiasi cosa”

Piastri non è stato penalizzato per il contatto su Kimi Antonelli all'inizio della Sprint Race, l'italiano è amareggiato: "Mi ha letteralmente buttato fuori" 🔗 non è stato penalizzato per ilsuall'inizio della Sprint Race, l'italiano è amareggiato: "Mi ha letteralmente buttato fuori" 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Kimi Antonelli svela il consiglio di Lewis Hamilton dopo aver lasciato la Mercedes per la Ferrari - Kimi Antonelli ha raccontato cosa gli ha detto Lewis Hamilton prima di lasciargli il volante della sua Mercedes. Parole che il giovane pilota ha apprezzato tantissimo: "Cercherò di fare ciò che ha fatto lui".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kimi Antonelli a scuola dopo il GP Cina, lo stupore dei compagni: “C’è un pilota di F1 in classe” - Kimi Antonelli tra un Gran Premio di Formula 1 e l'altro continua ad andare a scuola come se nulla fosse. Un video di una compagna racconta la sua routine studentesca.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kimi Antonelli stravolto esce dalla Mercedes: il papà lo sorregge dopo il GP Arabia Saudita - Il 18enne pilota Mercedes ha sudato le sette proverbiali camicie a Jeddah. Kimi Antonelli ha faticato a uscire dall'abitacolo della sua Mercedes. Situazione simile per il veterano Alonso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sprint Miami, rabbia Antonelli: Piastri mi ha buttato fuori. Iella Kimi tamponato da Verstappen poi penalizzato; Sprint Miami, rabbia Antonelli: Piastri mi ha buttato fuori; La Mercedes W16 è in pista: ecco le prime immagini!; F1 Oggi: Hamilton sbotta sui social, Antonelli rompe il silenzio!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, Antonelli dalla pole alla iella: spinto da Piastri, tamponato da Verstappen. Rabbia Kimi, Max penalizzato - Tanta sfortuna nella Sprint Race di Miami per Antonelli che partiva in pole ma è stato prima accompagnato da Piastri in partenza e poi centrato da Verstappen al cambio gomme ... 🔗sport.virgilio.it

La prima telefonata di Kimi Antonelli dopo la pole, fa tenerezza: “Mamma, sono al settimo cielo” - Le immagini e le parole di Kimi Antonelli che chiama la mamma Veronica, che è rimasta in Italia, dopo la clamorosa pole nella Sprint Race del GP di Miami ... 🔗fanpage.it

Max Verstappen tampona Kimi Antonelli ai box: cosa è successo nella Sprint Race di Miami - FORMULA 1 - Grave unsafe release della Red Bull nel corso della Sprint Race del GP Miami, a Verstappen è stata inflitta una penalità di 10 secondi. 🔗eurosport.it