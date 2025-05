La proposta di Giorgio Del Ghingaro | Nuovo patto per la Salute tra Regione Comuni operatori e associazioni

© Lanazione.it - La proposta di Giorgio Del Ghingaro: "Nuovo patto per la Salute tra Regione. Comuni, operatori e associazioni" Giorgio Del Ghingaro, secondo cui da tutto questo "derivano ricadute negative sul piano politico e territoriale, con una crescente pressione sugli amministratori locali, che spesso si trovano a gestire malesseri e tensioni senza disporre di reali strumenti di intervento. In questo clima, anche il personale sanitario appare disorientato, privo di un riferimento strategico in grado di motivare e valorizzare il proprio lavoro. 🔗 "La sanità toscana sta attraversando una crisi di direzione strategica, aggravata da un sovraccarico gestionale e da un’eccessiva centralizzazione, in un contesto segnato dalla mancanza di una visione chiara a medio-lungo termine. La percezione diffusa è che il sistema regionale sia ormai sopraffatto dalle urgenze e dalle contingenze, incapace di sviluppare un autentico processo di cambiamento organizzativo". Ad affermare ciò è il sindacoDel, secondo cui da tutto questo "derivano ricadute negative sul piano politico e territoriale, con una crescente pressione sugli amministratori locali, che spesso si trovano a gestire malesseri e tensioni senza disporre di reali strumenti di intervento. In questo clima, anche il personale sanitario appare disorientato, privo di un riferimento strategico in grado di motivare e valorizzare il proprio lavoro. 🔗 Lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giorgio Poi pubblica il singolo Uomini contro insetti, in arrivo il nuovo album - Giorgio Poi torna con Uomini contro insetti, un brano che anticipa il suo atteso quarto album di inediti A tre anni di distanza dall’ultimo album Gommapiuma Giorgio Poi, produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, torna con Uomini contro insetti, un brano da lui interamente scritto, composto, prodotto e suonato, che anticipa il suo atteso quarto album di inediti in uscita per Bomba Dischi / Sony Music. 🔗.com

Nuovo allenatore Milan, Sarri opportunità reale: lui accetterebbe questa proposta - Maurizio Sarri può diventare nuovo allenatore del Milan nella stagione 2025-2026? Il 'Corriere della Sera' ha lanciato un'indiscrezione 🔗pianetamilan.it

Velletri, al teatro nuovo “La iena di San Giorgio” - In cartellone, al Teatro Nuovo Velletri, “La iena di San Giorgio”. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 18.30. La regia è di Wladimiro Sist, la Compagnia in scena è quella di Angolilab. Una rappresentazione basata su una leggenda ispirata da fatti realmente accaduti a San Giorgio Canavese nel 1835. Narra la storia di un macellaio che confezionava salumi utilizzando carne umana (da soggetti di sesso femminile). 🔗laspunta.it

Su questo argomento da altre fonti

La proposta di Giorgio Del Ghingaro: Nuovo patto per la Salute tra Regione. Comuni, operatori e associazioni; Giorgio Del Ghingaro: La Provincia non ha alcuna competenza. E oggi non è credibile; Del Ghingaro e l’Altra Toscana: “Il civismo è la nuova grammatica politica”; Del Ghingaro: Nuova era per il porto, ma il progetto della Via del Mare resta quello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La proposta di Giorgio Del Ghingaro: "Nuovo patto per la Salute tra Regione. Comuni, operatori e associazioni" - La ricetta del primo cittadino: "Necessario sburocratizzare, semplificare, integrare: è questa la strada per offrire ai cittadini toscani servizi più efficienti e appropriati, riducendo al contempo i ... 🔗lanazione.it

Lo scontro istituzionale. Del Ghingaro tuona a Giani: "Facci fare l’asse completo" - Il sindaco: "Un’infrastruttura del genere non può essere lasciata in sospeso". L’assessore Pierucci: "Pronti a partire da domani con l’appalto a sud dello stadio". 🔗msn.com

Via del Mare finanziata a metà, Del Ghingaro: “Basta con i tentennamenti della Regione” - Il sindaco: "I cittadini meritano serietà, coerenza e impegno concreto per lo sviluppo del territorio". Pierucci: "Giani parli chiaro" ... 🔗luccaindiretta.it