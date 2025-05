La promessa anticipazioni | Confessioni cruciali tensioni familiari e nuovi pericoli nelle puntate dal 3 al 9 maggio su Rete 4

Dal 3 al 9 maggio, nella fascia serale delle 19.40 su Rete 4, la soap La promessa mette in scena una serie di svolte decisive che intrecciano sentimenti, inganni e conflitti. Il cuore degli episodi ruota attorno a rivelazioni che nessuno può più rimandare, contrasti coniugali che lacerano una famiglia nobile e manovre sotterranee che minacciano l'equilibrio della tenuta.

Cosa riportano altre fonti

La Promessa, anticipazioni 7 aprile: Don Lorenzo smaschera Don Alonso - Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova attesissima puntata de La Promessa in onda lunedì 7 aprile 2025. Ci saranno colpi di scena: Don Lorenzo svelerà una verità che riguarda Don Alonso. La puntata de La Promessa di lunedì 7 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Lorenzo vedrà Don Alonso che bacia Maria Antonia e ne parlerà con Cruz. Intanto, Ayala sta studiando un nuovo piano per Martina, la quale è completamente distrutta. 🔗movieplayer.it

La Promessa, anticipazioni 5 aprile: Vera si riavvicina a Lope - Vediamo cosa accadrà nella puntata di sabato 5 aprile de La Promessa. Vera e Lope si riavvicinano, mentre Virtudes deve dare una notizia preoccupante. La puntata de La Promessa di sabato 5 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: una decisione di Catalina farà compiere una scelta clamorosa ad Adriano. Intanto, Vera si riavvicina a Lope. Virtudes rientra alla tenuta con una notizia estremamente preoccupante che riguarda il figlio e i suoceri. 🔗movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 5 aprile 2025: Catalina perdona Cruz ma perde Adriano! - Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 5 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che dopo la scelta di Catalina di tornare a palazzo, Adriano deciderà di troncare la loro relazione. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anticipazioni e colpi di scena nella puntata de La Promessa del 21 aprile su Rete 4 - La puntata del 21 aprile de "La Promessa" su Rete 4 presenta Margarita di fronte a una scelta cruciale con Ayala, mentre Lope osserva i dubbi di Salvador sul matrimonio con Maria. 🔗ecodelcinema.com

Terrore a La Promessa: la verità sull’omicidio, Cruz e Alonso pronti a distruggere tutto. Le anticipazioni - La Promessa si prepara a una settimana intensa dal 5 all'11 maggio, tra confessioni sconvolgenti, tensioni crescenti e scelte che cambieranno per sempre le ... 🔗gaeta.it

Anticipazioni della soap “La Promessa”: tensioni e decisioni cruciali nella puntata del 16 aprile - La soap opera “La Promessa” continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, e la puntata di mercoledì 16 aprile promette colpi di scena significativi. In onda alle 19.40 su Rete 4, la serie ... 🔗ecodelcinema.com