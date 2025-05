La Promessa anticipazioni 3 maggio 2025 | Jana sta per sposare Manuel ma prima dovrà parlargli apertamente

© Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 3 maggio 2025: Jana sta per sposare Manuel, ma prima dovrà parlargli apertamente Promessa in onda sabato 3 maggio 2025, assisteremo a varie vicende. Jana è pronta a sposare Manuel, ma prima deve chiarire alcune cose. La puntata de La Promessa di sabato 3 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana e Manuel sono ormai pronti a sposarsi, ma la ragazza prima dovrà parlare con lui per chiarire alcune cose. Don Alonso decide di prendere in mano il business delle marmellate. Vera scopre che sua madre, la duchessa De Carril, ha chiesto un colloquio privato con Cruz. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, Maria continua a essere triste per la partenza . 🔗 Nella puntata de Lain onda sabato 3, assisteremo a varie vicende.è pronta a, madeve chiarire alcune cose. La puntata de Ladi sabato 3andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'antedellesono ormai pronti a sposarsi, ma la ragazzaparlare con lui per chiarire alcune cose. Don Alonso decide di prendere in mano il business delle marmellate. Vera scopre che sua madre, la duchessa De Carril, ha chiesto un colloquio privato con Cruz. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Maria continua a essere triste per la partenza . 🔗 Movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° maggio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° maggio 2025. 🔗comingsoon.it

La Promessa, le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025 - Scopriamo cosa accade nel corso della nuova settimana televisiva de "La Promessa", la soap opera di produzione spagnola in onda, con gli episodi inediti, da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio 2025 a partire dalle 19.35 su Rete 4. Le puntate della soap spagnola sono inoltre visibili - in diretta... 🔗today.it

Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 maggio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 maggio 2025. 🔗comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

La Promessa, anticipazioni 3 maggio 2025: Jana sta per sposare Manuel, ma prima dovrà parlargli apertamente; La Promessa, le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 27 aprile al 3 maggio; La Promessa, puntate dal 28 al 4 maggio: ecco le anticipazioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Promessa, anticipazioni 3 maggio 2025: Jana sta per sposare Manuel, ma prima dovrà parlargli apertamente - La puntata de La Promessa di sabato 3 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana e Manuel sono ormai pronti a sposarsi, ma la ragazza prima dovrà parlare co ... 🔗msn.com

La Promessa Anticipazioni 3 maggio 2025: Vera è terrorizzata, sua madre è a colloquio con Cruz! - Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Vera scoprirà che sua madre ha chiesto un co ... 🔗msn.com

Anticipazioni La Promessa puntate 3-4 maggio 2025/ Manuel e Jana pronti per le nozze, Petra aggredisce Teresa - Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, Maria mette in guardia Jana quando le mostra l'abito da sposa. 🔗ilsussidiario.net