La primavera anche con le feste e i ponti offre la temutissima occasione di fare il cambio di stagione dell’armadio Niente paura

© Iodonna.it - La primavera, anche con le feste e i ponti, offre la temutissima occasione di fare il cambio di stagione dell’armadio. Niente paura cambio di stagione è spesso vissuto come una pratica stressante. Per evitare di rimandare a oltranza è bene mettere in pratica qualche semplice regola. Ecco cinque consigli per non impazzire.1. Avvicinarsi agli armadi e ai cassetti con il mood giustoÈ solo il cambio di stagione, ripetiamocelo come un mantra e affrontiamolo in una giornata in cui siamo piene di energia e soprattutto di buonumore. Leggi anche › cambio di stagione, 6 consigli utili farlo al meglio e rapidamente 2. Scegliere cosa tenere e cosa noDare via quello che non mettiamo o che non ci piace più.3. Riporre i panni puliti, asciutti e stirati nelle scatoleIn questo modo si evita l’arrivo di tarme, muffe e funghi. 🔗 Ildiè spesso vissuto come una pratica stressante. Per evitare di rimandare a oltranza è bene mettere in pratica qualche semplice regola. Ecco cinque consigli per non impazzire.1. Avvicinarsi agli armadi e ai cassetti con il mood giustoÈ solo ildi, ripetiamocelo come un mantra e affrontiamolo in una giornata in cui siamo piene di energia e soprattutto di buonumore. Leggidi, 6 consigli utili farlo al meglio e rapidamente 2. Scegliere cosa tenere e cosa noDare via quello che non mettiamo o che non ci piace più.3. Riporre i panni puliti, asciutti e stirati nelle scatoleIn questo modo si evita l’arrivo di tarme, muffe e funghi. 🔗 Iodonna.it

