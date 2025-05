La prima telefonata di Kimi Antonelli dopo la pole fa tenerezza | “Mamma sono al settimo cielo”

Kimi Antonelli che chiama la mamma Veronica, che è rimasta in Italia, dopo la clamorosa pole nella Sprint Race del GP di Miami, sono di una tenerezza e spontaneità meravigliose. Poi la madre gli passa la sorellina Maggie: "Tesoro". 🔗 Le immagini e le parole diche chiama la mamma Veronica, che è rimasta in Italia,la clamorosanella Sprint Race del GP di Miami,di unae spontaneità meravigliose. Poi la madre gli passa la sorellina Maggie: "Tesoro". 🔗 Fanpage.it

L'alba della prima stagione in F1 di Andrea Kimi Antonelli - Nel comunicato ufficiale della Mercedes lo chiamano “Italian racing prodigy”. Fa un bell’effetto. Andrea Kimi Antonelli è il più giovane dei 20 piloti iscritti al Mondiale 2025. Ha tre Gran premi di tempo per stabilire un nuovo record, strappando a Verstappen quello di più giovane vincitore della storia della Formula 1. Max ci riuscì nel 2016 a Barcellona, nella sua prima gara con la Red Bull, quando aveva 18 anni 7 mesi e 15 giorni. 🔗ilfoglio.it

F1, lampo di classe di Kimi Antonelli! Batte le McLaren e, per la prima volta, si mette dietro Russell sul giro secco - Andrea Kimi Antonelli è stato il più veloce in una sessione di qualifica in Formula Uno. Un’impresa stratosferica per il giovane rookie emiliano della Mercedes, che ha dimostrato finalmente tutto il suo talento cristallino sul giro secco anche se a livello statistico dovrà ancora attendere per la prima pole position ufficiale della carriera (resiste dunque per il momento il record di precocità di Sebastian Vettel). 🔗oasport.it

Kimi Antonelli in pole nella Sprint a Miami: prima volta storica per l’italiano, delude la Ferrari - Il baby talento italiano fa la storia: prima pole in Formula 1, Ferrari in ombra Kimi Antonelli firma la sua prima, storica pole position in Formula 1 nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, conquistando il miglior tempo nelle qualifiche del 2 maggio 2025. Il giovane talento italiano della Mercedes, appena diciottenne, ha fermato il cronometro su 1’26’’482, lasciandosi alle spalle tutti i big della stagione. 🔗notizieaudaci.it

