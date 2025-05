La poesia è la mia vita ma trovo solo muri

Gentile Caterina,la vedo quasi tutti i giorni a La volta buona, apprezzo il suo charme, la sua simpatia ed eleganza, la sua napoletanità solare e brillante, mai banale. Io mi chiamo Giovanni Bassetti, sono romano, nell'Urbe nato il due novembre 1976.La vocazione della mia vita è sempre stata la poesia, che per me non è solo un ''gioco'' letterario o un modo per darsi un tono romantico-febbrile o disperato-nevrotico, ma la vita stessa, per me è la vita stessa, e l'elaborazione della mia coscienza alla luce del mio linguaggio italiano.Lo storico della letteratura italiana Giulio Ferroni già nel lontano 2009 recensì la mia scrittura poetica, in maniera entusiastica e sorprendente. Recensione per di più gratuita, scaturita da una convinzione sincera dell'esimio letterato Ferroni, che con la sua Storia della letteratura italiana ha forgiato milioni di studenti in Italia.

