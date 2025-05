La pizza di Gabriele Bonci sbarca nella Gdo

© Ilgiornale.it - La pizza di Gabriele Bonci sbarca nella Gdo pizza precotta nel tipico formato della teglia romana che può essere completata a casa, anche nella friggitrice ad aria. Gli ingredienti sono al 100 per cento italiani e provengono da agricoltura sostenibile certificata 🔗 Si chiama "La Mia Teglia" il nuovo prodotto del grande fornaio romano, realizzata in collaborazione con Naturally Pinsa di Alessandro Bianchetti. Si tratta di una baseprecotta nel tipico formato della teglia romana che può essere completata a casa, anchefriggitrice ad aria. Gli ingredienti sono al 100 per cento italiani e provengono da agricoltura sostenibile certificata 🔗 Ilgiornale.it

Rivoluzione Pizzarium: cambia il locale di Gabriele Bonci che ha fatto la storia della pizza a Roma - 22 anni: tanti ne sono passati da quando Gabriele Bonci ha inaugurato un nuovo filone nel mondo della pizza, in generale, cambiando i cardini della pizza in teglia alla romana, in particolare. Insieme a pochissimi altri condivide il primato di aver guardato oltre, aprendo le porte, tra le altre cose, alla cucina sulla pizza. Da Pizzarium (e poi dal Panificio Bonci) è venuta fuori un’intera generazione di pizzaioli e pizzaiole, panificatori e panificatrici, allevata nel segno della profonda conoscenza tecnica dei processi ma, soprattutto, della vicinanza con l’agricoltura, con la terra, con ... 🔗gamberorosso.it

La pizza in teglia di Bonci arriva al supermercato: ecco come sarà la base pronta da usare a casa - Il maestro pizzaiolo si prepara a conquistare gli scaffali dei migliori supermercati con il progetto La Mia Teglia 🔗gamberorosso.it

L'Elementare sbarca a San Giovanni. La pizza romana cresce con un nuovo store solo da asporto - Gustare ovunque una delle pizze più note della Capitale. Dopo il successo a Testaccio, Trastevere, Parco Appio e Tuscolano, la tonda bassa e croccante de L'Elementare sbarca anche a San Giovanni, in un nuovo locale pensato esclusivamente per il delivery e l'asporto. Da martedì 4 marzo, il brand che ha fatto della semplicità e dell'autenticità la sua firma distintiva renderà operativo un nuovo servizio di delivery per portare a casa dei romani la sua iconica scrocchiarella. 🔗gamberorosso.it

