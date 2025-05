© Ilrestodelcarlino.it - La piaga della dipendenza in uno spettacolo

Lodi prevenzione del gioco d’azzardo arriva a scuola. Sono 114 gli studenti del triennio dell’Istituto superiore Rita Levi Montalcini di Portomaggiore che hanno assistito alla conferenza-"L’azzardo del giocoliere", che mette in scena la matematica come vaccino contro il disturbo da gioco d’azzardo. Tramite l’artegiocoleria e la matematica, il professor Federico Benuzzi stimola la riflessione e la partecipazione attiva degli studenti rispetto ai rischi legati al gioco d’azzardo.L’evento è promosso dall’Equipe DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo) delle Aziende Sanitarie ferraresi e si colloca all’interno del Piano Locale di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico – Area Prevenzione, dove la progettualità dell’Equipe DGA, in collaborazione con i Comuni e gli Istituti scolastici del territorio, sviluppa da anni interventi di sensibilizzazione e informazione sul tema del Disturbo da Gioco d’Azzardo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it