La Perla segreta della regione | la conoscono in pochissimi e per questo non è ancora una meta turistica | I local ti diranno che è il borgo più bello di tutti

Nel cuore del sud-est siciliano si trova Scicli, una cittadina incantevole che dista pochi chilometri da Modica e Ragusa. Immersa in un paesaggio naturale suggestivo e caratterizzata da un impianto urbano unico, Scicli è una meta che incanta con il suo fascino barocco, il mare limpido e un patrimonio culturale profondo. È una città che si scopre lentamente, passeggiando tra vicoli silenziosi e piazze animate, respirando storia e bellezza ad ogni passo.Scicli è celebre per il suo centro storico barocco, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Le sue architetture settecentesche, perfettamente integrate nel paesaggio roccioso delle tre cave che la circondano, regalano un'atmosfera fuori dal tempo.

