La partigiana Fiamma | il sì all’onorificenza

© Ilgiorno.it - La partigiana . Fiamma: il "sì" all’onorificenza partigiana “Fiamma”, dipendente dell’Alfa Romeo, attiva da giovanissima nelle fila della Resistenza e poi, dal 1969 al 1976, insegnante alle scuole Medaglie d’oro di Rho. La proposta fatta dal presidente di Anpi Rho, Mario Anzani, è stata subito accolta dall’amministrazione comunale in vista della cerimonia che si terrà il prossimo 2 giugno. La città proprio nei giorni scorsi ha ricordato la partigiana rhodense con presentazione del libro Fiamma partigiana all’Alfa Romeo. Il diario di Antonietta Romano e la Resistenza al Portello e una mostra "Alfa Romeo. Fabbrica, lavoro, fascismo e Resistenza al Portello" a cura di Valter Molinaro."Ricordare il ruolo fondamentale che la classe operaia ha svolto nella lotta di Liberazione nel 1943 e 1944 è importante: molti vennero arrestati e furono deportati nei campi di sterminio. 🔗 Onorificenza civica ad Antonietta Romano Bramo (nella foto), la”, dipendente dell’Alfa Romeo, attiva da giovanissima nelle fila della Resistenza e poi, dal 1969 al 1976, insegnante alle scuole Medaglie d’oro di Rho. La proposta fatta dal presidente di Anpi Rho, Mario Anzani, è stata subito accolta dall’amministrazione comunale in vista della cerimonia che si terrà il prossimo 2 giugno. La città proprio nei giorni scorsi ha ricordato larhodense con presentazione del libroall’Alfa Romeo. Il diario di Antonietta Romano e la Resistenza al Portello e una mostra "Alfa Romeo. Fabbrica, lavoro, fascismo e Resistenza al Portello" a cura di Valter Molinaro."Ricordare il ruolo fondamentale che la classe operaia ha svolto nella lotta di Liberazione nel 1943 e 1944 è importante: molti vennero arrestati e furono deportati nei campi di sterminio. 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Belen litiga con la sorella Cecilia e si consola col suo ex: di nuovo insieme, è ritorno di fiamma? - Che succede in casa Rodriguez? Dopo anni in cui sembravano più unite che mai, tra Belen e Cecilia qualcosa si è rotto. L’armonia tra le sorelle sembra ormai un ricordo, mentre emergono voci sempre più insistenti su una rottura insanabile. Il motivo? Ancora top secret, ma si vocifera che possa c’entrare l’ombra delle Ferragni. Intanto, mentre la tensione familiare cresce, Belen si mostra di nuovo sorridente… accanto a un ex: la showgirl è stata paparazzata tra carezze e sguardi complici. 🔗donnapop.it

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: Ausilio si iscrive alla corsa per una vecchia fiamma dei nerazzurri! - di RedazioneCalciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: Ausilio si iscrive alla corsa per una vecchia fiamma dei nerazzurri! Ecco di chi si tratta Gli uomini del calciomercato Inter lavorano alla ricerca di profili sui quali investire per l’anno prossimo, consapevoli che uno dei ruoli in cui occorrerà intervenire maggiormente sarà quello della difesa, reparto da ringiovanire. Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato di un nome nuovo aggiunto nella lista di Piero Ausilio. 🔗internews24.com

Colpaccio Inter: ora la vecchia fiamma può arrivare davvero: 25 milioni e si chiude - L’Inter torna a credere in una vecchia fiamma di mercato. Un affare che pareva impossibile riemerge, dopo le ultime rivelazioni sulla cifra per il cartellino. Mai dire mai, specialmente quando si parla di trasferimenti di giocatori, perché – si sa – le vie del calciomercato sono infinite. Soprattutto quando di mezzo c’è una vecchia volpe come Beppe Marotta, sempre attento alle occasioni. E così succede che anche un giocatore che pareva ampiamente fuori dalla portata di una squadra come l’Inter oggi forse potrebbe rientrare tra gli obiettivi nerazzurri. 🔗tvplay.it

Su questo argomento da altre fonti

La partigiana . Fiamma: il sì all’onorificenza; Il Comune proporrà l’onorificenza civica ad Antonietta Romano Bramo, la partigiana Fiamma; Rho propone l’onorificenza civica per Antonietta Romano Bramo; Morta a 95 anni Antonietta Romano Bramo, addio alla partigiana Fiamma: “Fu in prima linea nelle…. 🔗Se ne parla anche su altri siti