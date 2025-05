La Panterissima | 7ª edizione della gara ciclistica a Pesaro con novità del Gran Premio delle Colline

© Ilrestodelcarlino.it - La Panterissima: 7ª edizione della gara ciclistica a Pesaro con novità del Gran Premio delle Colline Panterissima" gara ciclistica di mezzofondo giunta alla 7ª edizione, organizzata dalle Pantere Rosa Pesaro, che per gli sprinter aggiunge la 1ª edizione del Gran Premio delle Colline. Un percorso di 78 km che torna all’antico, con partenza fissata a Villa Fastiggi: "Infatti lo slogan è radici nel passato, ruote nel futuro" spiega la presidente delle pantere Luigina Montanari. "Il nostro scopo primario è l’aggregazione – dice Brunella Tedeschi -, ci aspettiamo tanta partecipazione e pubblico".Il ritrovo è fissato alle 7.30 in via Fratelli Cervi, davanti alla sede della Bcc, main sponsor dell’evento: è possibile iscriversi fino a pochi minuti prima della partenza che, per la mediofondo, sarà data alla francese, dalle 8 alle 8.30 mentre per il Gran Premio delle Colline tassativamente in gruppo alle 8. 🔗 Domani torna "Ladi mezzofondo giunta alla 7ª, organizzata dalle Pantere Rosa, che per gli sprinter aggiunge la 1ªdel. Un percorso di 78 km che torna all’antico, con partenza fissata a Villa Fastiggi: "Infatti lo slogan è radici nel passato, ruote nel futuro" spiega la presidentepantere Luigina Montanari. "Il nostro scopo primario è l’aggregazione – dice Brunella Tedeschi -, ci aspettiamo tanta partecipazione e pubblico".Il ritrovo è fissato alle 7.30 in via Fratelli Cervi, davanti alla sedeBcc, main sponsor dell’evento: è possibile iscriversi fino a pochi minuti primapartenza che, per la mediofondo, sarà data alla francese, dalle 8 alle 8.30 mentre per iltassativamente in gruppo alle 8. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Campogalliano raduno di runner: torna la sesta edizione della gara "10mila della Bilancia" - Domenica 2 marzo, con partenza alle 9:30 da Campogalliano (MO), si terrà la VI Edizione della 10mila della Bilancia, una delle competizioni su strada più apprezzate dai runner modenesi e reggiani. La gara si svolgerà sulla distanza dei 10 km, offrendo un’esperienza sportiva di alto livello. Gli... 🔗modenatoday.it

2a edizione della “Vivi Santa Croce”, il 7 giugno gara podistica nella Valle Vitulanese - Tempo di lettura: < 1 minutoAppuntamento al 7 giugno alle ore 17 alla piazzetta di Santa Croce a Vitulano per la seconda edizione della gara podistica “Vivi Santa Croce” (ex Madonna delle Grazie) sulla distanza dei 12km in un tracciato lungo 6km da percorrere per due volte. La corsa è organizzata dalla Bocciofila Santa Croce con il patrocinio del Comune di Vitulano in collaborazione con l’Amatori Podismo Benevento e La Valanga Vitulanese. 🔗anteprima24.it

Geografie e le nuove mappe del vivere, al via la 7a edizione del festival - Indagare le nuove rotte del vivere e le “identità geografiche” di un pianeta in fibrillazione, fra conflitti e cambiamenti globali, è il motore portante del Festival Letterario Monfalcone Geografie, in programma con la sua 7^ edizione da mercoledì 26 a domenica 30 marzo nella città crocevia del... 🔗pordenonetoday.it