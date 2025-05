La pagella per magistrati e dipendenti Milano avvia la prima piattaforma web

© Ilgiorno.it - La “pagella“ per magistrati e dipendenti. Milano avvia la prima piattaforma web piattaforma web per segnalare "disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi" di magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari. L’ha attivata, primo in Italia, l’Ordine degli avvocati milanese. Nelle loro intenzioni lo strumento migliorerà il funzionamento della giustizia e garantirà il pieno esercizio del diritto di difesa dei cittadini.Ma l’iniziativa potrebbe, secondo alcuni, avere il sapore di strumento di pressione o prestarsi a strumentalizzazioni. La procedura, spiega l’ordine, ottempera a quanto previsto dalla legge 31 del dicembre 2012. Norme che danno agli Ordini forensi il compito di contribuire alla valutazione della professionalità dei magistrati.Un’attività quindi già obbligatoria per legge, ricorda l’Avvocatura milanese. Il passo in più, spiega, è l’attivazione della piattaforma. 🔗 Unaweb per segnalare "disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi" die personale amministrativo degli Uffici Giudiziari. L’ha attivata, primo in Italia, l’Ordine degli avvocati milanese. Nelle loro intenzioni lo strumento migliorerà il funzionamento della giustizia e garantirà il pieno esercizio del diritto di difesa dei cittadini.Ma l’iniziativa potrebbe, secondo alcuni, avere il sapore di strumento di pressione o prestarsi a strumentalizzazioni. La procedura, spiega l’ordine, ottempera a quanto previsto dalla legge 31 del dicembre 2012. Norme che danno agli Ordini forensi il compito di contribuire alla valutazione della professionalità dei.Un’attività quindi già obbligatoria per legge, ricorda l’Avvocatura milanese. Il passo in più, spiega, è l’attivazione della. 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sciopero magistrati, protesta delle toghe al Tribunale di Milano - MILANO (ITALPRESS) – Oltre un centinaio di magistrati si sono ritrovati davanti al Tribunale di Milano in occasione dello sciopero indetto in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma della giustizia. I magistrati hanno innalzato copie della Costituzione della Repubblica, esposto due striscioni con pensieri di Piero Calamandrei e distribuito volantini ai passanti con illustrati gli effetti sulla giustizia in caso di approvazione definitiva della riforma. 🔗unlimitednews.it

Sciopero magistrati, a Milano adesione del 90%. Il presidente del tribunale: “Ho paura quando si vogliono sentenze in base all’aspettativa politica” - “Ho paura quando non si rispettano le sentenze e si vogliono sentenze in base alle aspettative politiche o alla piazza”. Il presidente del tribunale di Milano, Fabio Roia, ha lanciato l’allarme nel corso del suo intervento allo sciopero dei magistrati di Milano dove secondo i primi dati avrebbe aderito il 90 per cento del personale. “Non esiste conflitto tra politica e giustizia, nel senso che la giustizia applica le regole ed emette sentenze, se non lo facesse, sarebbe gravissimo – ha aggiunto Roia – Il tema riguarda la non accettazione delle decisioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milano, l'ordine degli avvocati sperimenta piattaforma per "dare voti" ai magistrati - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo, spiega l'Ordine sul proprio sito, di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli ... 🔗tg24.sky.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La “pagella“ per magistrati e dipendenti. Milano avvia la prima piattaforma web; Quali Paesi hanno la separazione delle carriere in magistratura; Vuoto normativo o buona riforma? Cosa dicono gli esperti sull’abuso d’ufficio; Scarpinato: ''Pagelle a pm strumento di condizionamento, li vogliono dipendenti dall'esecutivo''. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La “pagella“ per magistrati e dipendenti. Milano avvia la prima piattaforma web - Una piattaforma web per segnalare "disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi" di magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari. L’ha attivata, primo in Italia, ... 🔗ilgiorno.it

Gli avvocati di Milano e i “voti” ai magistrati. Il presidente del Tribunale: “Finalità positive, ma ci può essere un pericolo” - Una pagella per chi lavora nel Palazzo di giustizia di Milano: magistrati, ma anche personale amministrativo. L’idea dei voti alle toghe e ai collaboratori – procedura già abbozzata dal governo Draghi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Pagelle magistrati, Milano sperimenta piattaforma per "dare i voti": prima volta in Italia - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. 🔗msn.com