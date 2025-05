La notizia della morte di Pietro Masotti è falsa l’attore de Il Paradiso delle Signore furioso | “Sciacalli irrispettosi”

morte di Pietro Masotti. L'attore, che nel Paradiso delle Signore interpreta Marcello Barbieri, ha replicato furioso: "Sciacalli". 🔗 Sui social un post annuncia ladi. L'attore, che nelinterpreta Marcello Barbieri, ha replicato: "Sciacalli". 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'omaggio a Pietro Genuardi del Paradiso delle signore e di CentoVetrine dopo la notizia della morte - Da Mediaset al cast di CentoVetrine e Il Paradiso delle signore, sono stati tanti i colleghi che hanno dedicato un ricordo a Pietro Genuardi, scomparso ieri per una grave malattia. La notizia della morte di Pietro Genuardi, amato volto del piccolo schermo, è arrivata improvvisa nella giornata del 14 marzo 2025. L'attore, noto per i ruoli in Vivere, CentoVetrine e Il Paradiso delle signore, aveva annunciato lo scorso ottobre di doversi prendere una lunga pausa dal set di Rai 1 a causa di una grave malattia del sangue, che l'avrebbe costretto a lunghi e faticosi cicli di cure. 🔗movieplayer.it

Il cordoglio di Anna Safroncik per la morte di Pietro Genuardi: “Sono triste e incredula, dolore inaffrontabile” - Il commovente ricordo di Anna Safroncik: "Mi spezzi il cuore. Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell'anima. Riposa in pace". I due attori hanno lavorato insieme nella soap CentoVetrine, erano Anna Baldi e Ivan Bettini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Siamo sconvolti”. Lutto nella musica italiana, la notizia della sua morte arrivata poco fa: era una leggenda - Musica italiana in lutto, la notizia della morte dell’artista. Tastierista e arrangiatore di numerosi brani di successo come «50 Special» dei Lunapop e a lungo collaboratore di Jovanotti, Giorgia, Laura Pausini, è morto all’età di 65 anni all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito d’urgenza a seguito di un ricovero a Borgo San Lorenzo. Due anni fa era stato colpito da una grave problema di salute per un danno all’aorta. 🔗caffeinamagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Pietro Genuardi, il dolore dei colleghi de 'Il paradiso delle signore' e il messaggio di Mediaset; Morto Andrea Savorelli de 'Il Paradiso delle Signore', aveva 30 anni: nuova tragedia per la soap di Rai 1; L'omaggio a Pietro Genuardi del Paradiso delle signore e di CentoVetrine dopo la notizia della morte; Addio a Pietro Genuardi, l'attore di Centovetrine e Il Paradiso delle Signore. Il ricordo dei colleghi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ultima puntata de Il Paradiso delle signore: Pietro Masotti contro le fake news sulla sua morte - Pietro Masotti, noto per il ruolo di Marcello Barbieri in "Il Paradiso delle signore", denuncia su Instagram una fake news sulla sua morte, mentre la serie si prepara a chiudere la stagione a Milano. 🔗ecodelcinema.com

Il Paradiso delle signore, Masotti dato per deceduto: 'Pagine Facebook ridicole' - Pietro Masotti smentisce la fake news con un messaggio su Instagram: dopo essere stato dato per scomparso, denuncia chi diffonde tali falsità ... 🔗it.blastingnews.com

Il Paradiso delle signore, Pietro Masotti furioso sui social: 'Sciacalli irrispettosi' - L'attore che interpreta Marcello si è scagliato contro una fanpage che ha diramato la falsa notizia del suo decesso ... 🔗it.blastingnews.com