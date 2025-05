La mostra che valorizza le storie delle famiglie ravennati che vissero durante la Seconda guerra mondiale

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi-fascista, la biblioteca Classense presenta la mostra dal titolo Famiglie in guerra, dedicata ai documenti conservati nel Fondo dei sussidi militari dell'Archivio storico comunale.

