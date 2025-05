La mostra al Museo del Ghisallo | Eddy Merckx gli ottant’anni di una leggenda

© Quicomo.it - La mostra al Museo del Ghisallo: Eddy Merckx, gli ottant’anni di una leggenda mostra “Eddy Merckx, gli ottant’anni di una leggenda” con il prestigioso patrocinio della UEC, a cura dell’architetto Carola Gentilini, Direttore del Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo e realizzata per festeggiare gli 80 anni del. 🔗 Sarà inaugurata il prossimo 3 maggio 2025 alle ore 11.30 la, glidi una” con il prestigioso patrocinio della UEC, a cura dell’architetto Carola Gentilini, Direttore deldel ciclismo Madonna dele realizzata per festeggiare gli 80 anni del. 🔗 Quicomo.it

Eddy Merckx compie 80 anni: la celebrazione con una mostra al Ghisallo (che aspetta il Cannibale) - Dal 3 maggio al 30 settembre al Museo di Magreglio (Como), immagini, cimeli (e un docufilm) ricostruiscono la leggenda del campione belga. E a giugno Eddy potrebbe fare una sorpresa ... 🔗corriere.it

Tra le biciclette di Eddy Merckx - Dal 3 maggio al 30 settembre 2025 al Museo del Ghisallo c'è la mostra “Eddy Merckx, gli ottant’anni di una leggenda”, un viaggio negli ottant'anni del Cannibale ... 🔗ilfoglio.it

Eddy Merckx, ottant’anni di una leggenda: mostra imperdibile al Museo Ghisallo - La mostra Eddy Merckx, ottant’anni di una leggenda celebra il campione con bici storiche e foto rare dal 3 maggio al Museo Ghisallo. 🔗leichic.it