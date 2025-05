’La miniera a memoria’ In ricordo delle 43 vite uccise anche dal cinismo

Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 71esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 costata la vita a 43 minatori. Gli appuntamenti con il cartellone 'La miniera a memoria' si apriranno domani e andranno avanti fino a sabato 31 maggio, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso, Parco nazionale delle Colline metallifere grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, Biblioteca comunale Antonio Gamberi, Porta del Parco Minerario di Ribolla e numerose associazioni locali.Domani alle 9 apertura con la Santa Messa nella chiesa dei Santi Barbara e Paolo apostolo. Alle 10.30 al Monumento al Minatore verrà deposta la corona di alloro e alle 11.30 le celebrazioni si sposteranno al Pozzo Camorra."Ogni anno rinnoviamo un impegno di memoria e consapevolezza con la rassegna 'La miniera a memoria' – dice l'assessore Emiliano Rabazzi –, che rappresenta molto più di un semplice calendario di eventi: è un patto collettivo con la nostra storia, un tributo sentito a chi ha perso la vita nella tragedia del 1954 e a tutti coloro che hanno vissuto e lavorato in queste terre.

