La minaccia strategica dei blackout in un mondo che va ad elettricità

Non ci pensiamo quasi mai, eppur viviamo tutti immersi in un flusso continuo di energia elettrica. È qualcosa che diamo per scontato, ma che alimenta ogni aspetto della nostra vita: illuminazione, cellulari, frigoriferi e treni che prendiamo ogni giorno. In poche parole, dipendenza totale dall'elettricità!Le reti elettriche non sono semplici infrastrutture tecniche, sono in realtà sistemi incredibilmente complessi, quasi degli 'organismi viventi' che pulsano attraverso cavi, interruttori e software. Queste reti vengono classificate come infrastrutture critiche perché, in fondo, sono la spina dorsale delle nostre economie e della sicurezza nazionale, ma sotto quella apparente solidità si nasconde una fragilità che deriva dalla loro complessità e dalle interconnessioni sempre più fitte. E quando qualcosa va storto – pensiamo ai grandi blackout – quella fragilità emerge in maniera evidente.

Deputato Tory: Londra non ha un complesso militare-industriale adeguato e la sua vera minaccia strategica non è la Russia - La Gran Bretagna deve riflettere seriamente su come affrontare le attuali minacce interne ed esterne. Se non provvede in fretta a ripararsi da tali pericoli, non solo sarà in dubbio il suo ruolo guida in Europa livello militare, ma sarà a rischio la sua stessa sopravvivenza. Lo scrive il deputato conservatore Nick Timothy, ex capo dello staff di Downing Street quando era primo ministro Theresa May. 🔗strumentipolitici.it

