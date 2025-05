La mappa delle strisce blu si allarga Sosta a pagamento oltre il ’Re de Sass’

© Ilgiorno.it - La mappa delle strisce blu si allarga. Sosta a pagamento oltre il ’Re de Sass’ allarga la mappa delle strisce blu. A partire dal 3 giugno sarà operativa la nuova Zpru 5 (Zona a particolare rilevanza urbanistica), che interesserà l’area compresa tra il centro città e la Villa Reale. La misura rappresenta la prosecuzione di quanto avviato lo scorso marzo, con l’introduzione della Sosta a pagamento nelle vie Boccaccio, Petrarca e in viale Regina Margherita.Otto le strade coinvolte nella nuova tranche: via Chiesa (ambo i lati), via Bianchi, Parini, Dante Alighieri e Sacconi (tutte sul lato dei civici dispari), via Verdi e Matteo da Campione (lato civici pari), oltre a vari tratti di via Grossi. I lavori per l’adeguamento della segnaletica inizieranno già dalla prossima settimana. I nuovi stalli saranno attivi tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il costo orario sarà di 1. 🔗 Silablu. A partire dal 3 giugno sarà operativa la nuova Zpru 5 (Zona a particolare rilevanza urbanistica), che interesserà l’area compresa tra il centro città e la Villa Reale. La misura rappresenta la prosecuzione di quanto avviato lo scorso marzo, con l’introduzione dellanelle vie Boccaccio, Petrarca e in viale Regina Margherita.Otto le strade coinvolte nella nuova tranche: via Chiesa (ambo i lati), via Bianchi, Parini, Dante Alighieri e Sacconi (tutte sul lato dei civici dispari), via Verdi e Matteo da Campione (lato civici pari),a vari tratti di via Grossi. I lavori per l’adeguamento della segnaletica inizieranno già dalla prossima settimana. I nuovi stalli saranno attivi tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il costo orario sarà di 1. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Parcheggi a pagamento, da via Leuca a San Pio nei quartieri arrivano 6.700 strisce blu. La mappa con i costi - Un anello di 6.700 nuove strisce blu che a Lecce si estenderà da nord-est, dalla zona di Settelacquare e i quartieri Salesiani, Santa Rosa e San Pio, a sud.ovest, da via Leuca e sino... 🔗quotidianodipuglia.it

Parcheggio sulle strisce blu: ecco quando non devi assolutamente pagare - Il parcheggio sulle strisce blu non va pagato se sussistono queste condizioni. Vale ovunque, in tutta Italia La ricerca di un parcheggio libero, e possibilmente gratuito, è un tormento per tantissimi automobilisti, costretti a vagare per interminabili minuti prima di trovarlo senza dover compiere spostamenti a piedi troppo lunghi verso il luogo di destinazione. Peregrinazioni ... Leggi tutto L'articolo Parcheggio sulle strisce blu: ecco quando non devi assolutamente pagare sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Parcheggio strisce blu, addio alla multa: tutto ribaltato - C’è un ribaltone niente male che riguarda il parcheggio sulle strisce blu: da questo momento in poi si potrà dire addio alla multa, ecco cosa sta succedendo E’ sempre molto difficile cercare parcheggio, soprattutto nelle grandi città. Le auto per strada sono sempre di più, anche se l’ideale sarebbe affidarsi alle biciclette. Non tutte le ... Leggi tutto L'articolo Parcheggio strisce blu, addio alla multa: tutto ribaltato sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La mappa delle strisce blu si allarga. Sosta a pagamento oltre il ’Re de Sass’; Parcheggio per residenti a Firenze: si allarga la Zcs 5; Più auto e biciclette elettriche. Alba allarga la rete di ricarica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La mappa delle strisce blu si allarga. Sosta a pagamento oltre il ’Re de Sass’ - Si allarga la mappa delle strisce blu. A partire dal 3 giugno sarà operativa la nuova Zpru 5 (Zona a particolare rilevanza urbanistica), che interesserà l’area compresa tra il centro città e la Villa ... 🔗ilgiorno.it