La mappa del reddito Ascoli la città più ricca In sofferenza Montemonaco

© Ilrestodelcarlino.it - La mappa del reddito. Ascoli la città più ricca. In sofferenza Montemonaco reddito imponibile pro capite in Italia è salito a 22.743 euro, con un balzo del 4,6% rispetto al 2022: si tratta però di un incremento sostanzialmente ‘bruciato’ dall’inflazione, che nello stesso periodo si è attestata al 5,7%.L’occasione, però, è comunque quella giusta per curiosare tra i Comuni del Piceno e capire quali siano quelli più ricchi, solo teoricamente, e quelli più poveri. 🔗 L’inflazione vanifica la crescita dei redditi. Retribuzioni e pensioni non riescono a tenere il passo del costo della vita, rendendo così sempre più debole il potere d’acquisto degli italiani. E anche il Piceno, sotto questo punto di vista, non fa eccezione. A confermarlo sono i nuovi dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024 e relative all’anno d’imposta 2023. In questo, infatti, ovvero il 2023, ilimponibile pro capite in Italia è salito a 22.743 euro, con un balzo del 4,6% rispetto al 2022: si tratta però di un incremento sostanzialmente ‘bruciato’ dall’inflazione, che nello stesso periodo si è attestata al 5,7%.L’occasione, però, è comunque quella giusta per curiosare tra i Comuni del Piceno e capire quali siano quelli più ricchi, solo teoricamente, e quelli più poveri. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elettrico, che odissea! Il nostro test: troviamo 36 colonnine spente. La mappa di tutti i punti di ricarica in città - Crescono le immatricolazioni di auto elettriche in provincia di Forlì-Cesena e cresce la rete di colonnine di ricarica in città. Ma chi fa la scelta di spostarsi con i veicoli più ecologici che ad ora sono presenti sul mercato, vale a dire gli elettrici, in verità deve scontare una rete di... 🔗forlitoday.it

Si torna in campo. Atletico Ascoli pronto per Il Città di Isernia - Si torna in campo. Dopo la pausa del campionato di Serie D per il Torneo di Viareggio, questo pomeriggio alle 14.30 l’Atletico Ascoli riceverà al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli il Città di Isernia San Leucio ultimo in classifica. Avversario assolutamente da non sottovalutare tanto che alla vigilia del match l’allenatore bianconero Simone Seccardini ha avvisato i suoi sui rischi da evitare per non farsi sorprendere come accaduto quest’anno in casa contro i fanalini di coda Fermana e Notaresco. 🔗sport.quotidiano.net

Si amplia la rete ciclabile in città: la mappa di tutti i lavori in corso - FOTO - Proseguono gli interventi programmati dall'amministrazione per ampliare la rete ciclabile cittadina, con nuovi percorsi progettati per garantire la circolazione in sicurezza delle due ruote e per favorire la mobilità sostenibile sul territorio. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday... 🔗ferraratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

La mappa del reddito. Ascoli la città più ricca. In sofferenza Montemonaco; La mappa dei redditi di tutti i Comuni del Piceno, Ascoli è la città più ricca: 329 “paperoni” over 120.000; Qualità della vita. La classifica delle province d'Italia 2024; Quanto guadagnano i foggiani? La mappa dei redditi comune per comune. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia