© Calciomercato.it - La maledizione di Conte continua: nuovo infortunio in Lecce-Napoli, è il quarto KO

in pochissime settimane: ora è un caso dopo l’ennesimo KO in, ecco chi rischia di concludere la stagione in anticipoTerribile notizia per Antonio, chead avere problemi con il numero di giocatori a disposizione. Infatti, dopo gli infortuni di Buongiorno, Neres e Juan Jesus, arriva unKO: anche Stanislav Lobotka ora va in infermeria.Altroper ildi(LaPresse) Calciomercato.itIl centrocampista slovacco, dopo circa 50 minuti dideve arrendersi e chiede il cambio alla panchina azzurra. Già nella prima frazione aveva avuto problemi e aveva richiamato lo staff medico per un primo soccorso, dopo un contrasto duro sulla caviglia.A poco più di cinque minuti dall’inizio del secondo tempo, Lobotka prova a respingere un tiro dalla distanza di Helgason, ma il suo intervento gli provoca nuovamente dolore, a tal punto da non proseguire la gara. 🔗 Calciomercato.it