La magia dei falò a Rocca San Casciano

Forlì, 3 maggio 2025 – C'è grande attesa a Rocca San Casciano per l'accensione questa sera, alle ore 21.30 in punto, dei due pagliai del Borgo e del Mercato, protagonisti assoluti della tradizionale Festa del Folò. Si tratta di un momento magico, perché in pochi secondi si bruciano tutta la fatica e le tensioni di mesi e mesi di lavoro, impegno e creatività di un intero paese diviso a metà come una mela: borgaioli e mercaioli attendono con trepidazione e ansia che le fiamme appiccate a ciascun pagliaio da circa una ventina di giovani arrivino per prime a coprire tutta la cima della propria pira. Tale, infatti, è il segno di una marea di gente che grida a squarciagola alla vittoria dalle sponde opposte del fiume Montone contro i presunti perdenti, perché spesso la opposte tifoserie dureranno giorni, se non mesi, a discutere su quale pagliaio abbia bruciato prima e meglio dell'altro.

