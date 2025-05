La luce si riaccende in via Castellana | riapre il bar cuore del quartiere

Un nuovo capitolo si apre per un noto locale di via Castellana a Udine. Dopo essere stato per anni "Destinazione Paradiso", il bar si presenta oggi con una nuova insegna e una nuova gestione, pronta a rivitalizzare la zona e a diventare un punto di aggregazione per il quartiere.

La luce si riaccende in via Castellana: riapre il bar, cuore del quartiere - Dopo un periodo di chiusura, lo storico locale ex "Destinazione Paradiso", al civico 39, riapre i battenti con una nuova gestione e un nuovo nome: "Bar Agli Amici". Ar riaprire saranno tre soci, due d ... 🔗udinetoday.it