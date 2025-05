La Libertas Livorno pesca un jolly | Bryce Douvier per allungare il roster

Libertas Livorno si prepara ad aggiungere esperienza e versatilità al proprio roster con l’innesto di Bryce Douvier, ala forte austriaca classe 1991, che si appresta a vestire la maglia amaranto nelle prossime settimane.Alto 201 cm, Douvier è un giocatore duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di ala piccola che quello di ala forte. Cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti tra Colorado State e Texas A&M-Corpus Christi, ha poi intrapreso una carriera internazionale da autentico giramondo: Portogallo, Grecia, Spagna, Francia, Polonia, Svezia, Lituania e infine Italia, dove ha già lasciato il segno con Treviglio e, più recentemente, con la Juvi Cremona. Proprio a Cremona, nella stagione 2022-23, ha messo in mostra numeri da protagonista: 20 punti e 8 rimbalzi di media in 11 gare, con ottime percentuali dal campo (51% da due e 40% da tre). 🔗 Un rinforzo strategico in vista dei playout. Lasi prepara ad aggiungere esperienza e versatilità al propriocon l’innesto di, ala forte austriaca classe 1991, che si appresta a vestire la maglia amaranto nelle prossime settimane.Alto 201 cm,è un giocatore duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di ala piccola che quello di ala forte. Cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti tra Colorado State e Texas A&M-Corpus Christi, ha poi intrapreso una carriera internazionale da autentico giramondo: Portogallo, Grecia, Spagna, Francia, Polonia, Svezia, Lituania e infine Italia, dove ha già lasciato il segno con Treviglio e, più recentemente, con la Juvi Cremona. Proprio a Cremona, nella stagione 2022-23, ha messo in mostra numeri da protagonista: 20 punti e 8 rimbalzi di media in 11 gare, con ottime percentuali dal campo (51% da due e 40% da tre). 🔗 Corrieretoscano.it

