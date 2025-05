La Lega attacca la maggioranza in Regione | Bocciati due nostri emendamenti al ripiano del deficit sanitario

© Baritoday.it - La Lega attacca la maggioranza in Regione: "Bocciati due nostri emendamenti al ripiano del deficit sanitario" Lega in Consiglio regionale pugliese attacca il governatore Michele Emiliano denunciando una presunta mancanza di collaborazione tra il centrosinistra e il centrodestra minoranza in assemblea: “Praticamente la maggioranza chiedeva all’opposizione - spiega il capogruppo della Lega, Giacomo. 🔗 Lain Consiglio regionale puglieseil governatore Michele Emiliano denunciando una presunta mancanza di collaborazione tra il centrosinistra e il centrodestra minoranza in assemblea: “Praticamente lachiedeva all’opposizione - spiega il capogruppo della, Giacomo. 🔗 Baritoday.it

Sicurezza sul lavoro, polemica in Regione: Baldin (M5S) attacca Dolfin (Lega) - La sicurezza sul lavoro torna al centro del dibattito politico in Veneto dopo l’incidente avvenuto in un cantiere di Sottomarina, costato la vita la giovane vicentino Andrea Canzonieri. Con questa tragedia, il numero delle vittime sul lavoro nella regione dall’inizio dell’anno sale a otto, di cui... 🔗veneziatoday.it

Riarmo Ue, il controvertice della Lega infastidisce FdI: crescono le tensioni in maggioranza - Matteo Salvini avrebbe organizzato un vertice della Lega a poche ore dal Cdm previsto oggi a Palazzo Chigi, per discutere di riarmo e in generale di politica estera. Da qui sarebbe nato il fastidio del premier che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto un acceso confronto sulla questione con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti L'articolo Riarmo Ue, il controvertice della Lega infastidisce FdI: crescono le tensioni in maggioranza proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

La Lega attacca la maggioranza in Regione: "Bocciati due nostri emendamenti al ripiano del deficit sanitario - Conserva: "Tutte le inadempienze passano in cavalleria, a cominciare dalla sistematica presentazione in ritardo dei bilanci preventivi delle Asl pugliesi, il che non consente di conoscere per tempo co ... 🔗baritoday.it

La canapa spacca le destre: pure la Lega in Veneto contro il dl. I produttori sperano nella fronda in maggioranza - Finora il centrodestra è sembrato compatto solo a Roma. Anche in Parlamento, però, esponenti di Forza Italia hanno offerto una sponda alle associazioni della filiera ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Regione Puglia, Conserva (Lega): “Il disavanzo da 174 milioni era prevedibile. La Giunta Emiliano responsabile di inefficienze e cattiva gestione” - Secondo Conserva, “questo disavanzo era ampiamente prevedibile, anche alla luce degli ultimi bilanci approvati dalla maggioranza e dei richiami della Corte dei Conti sistematicamente ignorati”. 🔗giornaledipuglia.com