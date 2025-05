La guerra dei parcheggi Centrodestra fuoco amico | Marchionni nel mirino

La carenza di parcheggi a Pesaro esaspera gli animi e sfocia in soluzioni improbabili. Due esempi due, tra i più recenti, testimoniano con quale serietà, sia vissuto il problema. Il primo esempio è tracciato dal post di Luca, un pesarese molto attivo sul profilo facebook "Sei di Pesaro se.": egli, avendo parcheggiato male s'è beccato la minaccia, tanto sgrammaticata quanto violenta, di un altro utente della strada, indispettito dallo sgarbo civico subito. In pratica ha parcheggiato male, sopra le righe bianche di via Salandra invece che all'interno dello stallo come andrebbe fatto. Da qui la minaccia, piena di errori, scritta a penna su un foglio, conficcato sotto il tergicristallo: "Se l'ha prossima volta parcheggi ancora così ti faggio una riga nello sportello".E' tutt'altro che accidentale, invece, il fuoco amico di Fratelli d'Italia, Forza Italia e di Marco lanzi, capogruppo di Pesaro Svolta (la civica a cui appartiene la stessa Marchionni, ndr) contro l'alleata, la consigliera Giulia Marchionni, la quale ha dato voce a 58 residenti del centro storico, firmatari di una petizione inviata a novembre al Comune e in cui si chiedeva un incontro con il sindaco proprio per affrontare il problema di parcheggi; acutizzato questo dalla convivenza difficile in ztl tra residenti e attività economiche.

