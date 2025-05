La Glorio presenta tutti i candidati | Forze nuove no a giochi di potere

E' scontro tra i tre candidati a sindaco sui temi caldi che riguardano il futuro della città in vista delle elezioni in programma il 25 e 26 maggio.L'altra sera la candidata del centrosinistra Michela Glorio ha presentato le sue otto liste ospitata da Luchetti store a San Biagio. "La sconfitta del giugno scorso ci ha rafforzato. Ora ci troviamo pronti per far ripartire Osimo dopo un anno di immobilismo. A quella squadra che sfiorò l'impresa contro un'accozzaglia che ha dimostrato interesse solo per i giochi di potere, fino a lasciare la città commissariata, si sono aggiunte nuove Forze", ha detto.La candidata Michela Staffolani (Fratelli d'Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo) è pronta ad accogliere il ministro Foti in città nel pomeriggio di giovedì.Intanto l'ex assessore alla Cultura Federica Fantasia, candidata per il terzo aspirante sindaco Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo) replica alle accuse delle Liste civiche da sempre di Dino Latini, fuori dalla corsa elettorale, rispetto ai costi della doppia stagione del teatro La Nuova Fenice: "La doppia stagione di prosa è costata poche migliaia di euro in più rispetto al passato ma ha raddoppiato i biglietti venduti consentendo ad almeno 700 spettatori di assistere ad ogni spettacolo", afferma l'ex assessore.

