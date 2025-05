La furia di Monica Setta | Adesso ho davvero paura

Monica Setta, nota conduttrice televisiva italiana, si è trovata recentemente al centro di una discussione accesa a causa di una rappresentazione comica poco lusinghiera. Accendendo la TV, si è imbattuta in una parodia che, invece di ironizzare in maniera leggera, ha deformato la sua immagine in modo che ha trovato offensivo. "Non mi riconosco", ha affermato Setta, profondamente colpita dalla distorsione della sua immagine pubblica. Le reazioni del pubblico sono state immediate e, purtroppo, non sempre positive. La risata, che dovrebbe essere un mezzo di intrattenimento, si è trasformata in un'arma tagliente per Setta, che ha visto la sua immagine trascinata in una spirale di commenti negativi e violenti.

"Storie di donne al bivio torna a giugno e luglio in prima serata". A confermarlo all'Ansa è la padrona di casa del talk di Rai2, la giornalista Monica Setta, che parla dell'imitazione su Tv8. È stata una stagione record. Il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi, tre punti e mezzo sopra la media di rete. Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità.

Monica Setta operata d'urgenza, la foto dall'ospedale: "Dolori che non mi lasciavano respirare" - La conduttrice ha pubblicato alcune foto dall'ospedale sui social, dando notizia delle sue condizioni di salute che l'hanno costretta a un'operazione d'urgenza.

Monica Setta operata d'urgenza per un'ernia strozzata: «Siamo appesi a un filo, dobbiamo curarci senza paura» - La giornalista Monica Setta operata d'urgenza. A raccontarlo è la stessa conduttrice, padrona di casa di Storie di donne al bivio e Generazione Z su Rai2 e di Uno mattina in Famiglia

